В Ростове-на-Дону предпринимателям предоставили возможность принимать оплаты за товары и услуги электронными сертификатами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщению ВТБ, клиенты среднего и малого бизнеса получили возможность принимать оплату электронными сертификатами, выданными на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств. С такими электронными сертификатами могут работать как офлайн-магазины, так и сервисы онлайн-торговли.

Сертификат привязан к карте «Мир», а зачисленные на него средства можно потратить только на товары, работы и услуги из перечня, который публикуется в Единой системе нормативной справочной информации. В него входят, к примеру, медицинское и специализированное оборудование, средства реабилитации, лекарственные препараты. Выбрать необходимые товары, их количество и место покупки владельцы сертификатов могут самостоятельно.

- Работу над социально значимыми проектами и участие в государственных мерах поддержки мы считаем одним из приоритетных направлений и стремимся сделать современные финансовые сервисы доступными для всех категорий граждан. Решение для приема оплаты электронными сертификатами повысит качество обслуживания покупателей. По нашим оценкам, особенно перспективное направление развития – это оплата онлайн, благодаря которой приобрести необходимое оборудование и товары можно в любое удобное время и без посещения магазинов, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Для представителей среднего и малого бизнеса новое решение банк предоставляет конкурентное преимущество и расширяет перечень доступных способов расчетов с покупателями.