В Минздраве Ростовской области заявили, что скорая помощь доезжает к пациентам за 20 минут

За год медучреждения получили 56 автомобилей скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области бригады скорой помощи приезжают на вызов в среднем за 20 минут. Об этом говорится в отчете донского Минздрава по выполнению программы «Развитие здравоохранения».

- По итогам 9 месяцев 2022 года доля выездов специалистов скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут достигла 95,31 %, - говорится в тексте документа.

Добавим, в общем отчете Минздрава Ростовской области отмечается, что за год больницам региона поставили 75 машин, 18 из которых закупили для работы «скорой». После этого, в декабре 2022 года, дополнительно выделили еще 38 автомобилей скорой медицинской помощи класса В.

Также за год в регионе отметили улучшение ситуации с укомплектованностью больниц должностями врачей (с 85,2 % в 2021 году до 86,7 % в 2022 году) и средних медработников (с 78,9 % в 2021 году до 80,2 % в 2022 году).

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