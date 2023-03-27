В Ростовской области разыскивают 41-летнего мужчину, пропавшего без вести

Последний раз его видели 16 марта. Фото: "ЛизаАлерт"

В городе Каменске-Шахтинском без вести пропал 41-летний мужчина. О местонахождении Владимира Голода ничего не известно больше недели. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Последний раз его видели 16 марта. С тех пор горожанин не появлялся дома, на звонки и сообщения не отвечал. Друзья и знакомые не знают, где он может находиться.

Родственники пытались найти Владимира самостоятельно, но поиски оказались безуспешны. В отчаянии близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

Правоохранители вместе с добровольцами разыскивают мужчину по всему городу и ближайшим населенным пунктам. Неравнодушные люди распространяют в социальных сетях ориентировку на Владимира.

Рост пропавшего составляет 176 сантиметров, телосложение - худощавое. У мужчина темно-каштановые волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в черную безрукавку, темно-синюю кофту, бежевые штаны и красную куртку. На ногах - серые кроссовки. С собой у Владимира была трость.

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