В Ростовской области вдоль трасс у ЛЭП планируют расчистить больше тысячи гектаров земли

Работы будут осуществляться по трассам воздушных линий и в районах ЛЭП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области планируют расчистить больше тысячи гектаров вдоль трасс у ЛЭП. Соответствующая информация появилась на сайте правительства региона.

Всего необходимо провести расчистку больше тысячи гектаров по трассам воздушных линий и в районах ЛЭП. Работы подрядчики будут осуществлять с помощью мульчерной и измельчительной техники. Рядом с населенными пунктами обрезка деревьев будет производиться силами ремонтно-эксплуатационного персонала.

Отметим, что для безопасного прохождения пожароопасного периода в регионе пройдут мероприятия по предупреждению возникновения и распространения возгораний сухой травы и пожаров в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Для этого в области сформировано больше 350 бригад и привлечено порядка 1,5 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Ростовской области внес законопроект о создании вытрезвителей

Учредителем станет региональный Минздрав

(Подробности)