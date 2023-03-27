В Ростовской области вдоль трасс у ЛЭП планируют расчистить больше тысячи гектаров земли

Работы будут осуществляться по трассам воздушных линий и в районах ЛЭП.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области планируют расчистить больше тысячи гектаров вдоль трасс у ЛЭП. Соответствующая информация появилась на сайте правительства региона.
Всего необходимо провести расчистку больше тысячи гектаров по трассам воздушных линий и в районах ЛЭП. Работы подрядчики будут осуществлять с помощью мульчерной и измельчительной техники. Рядом с населенными пунктами обрезка деревьев будет производиться силами ремонтно-эксплуатационного персонала.
Отметим, что для безопасного прохождения пожароопасного периода в регионе пройдут мероприятия по предупреждению возникновения и распространения возгораний сухой травы и пожаров в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Для этого в области сформировано больше 350 бригад и привлечено порядка 1,5 тысячи человек.
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