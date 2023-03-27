Спустя месяц нашли живой женщину, пропавшую после ссоры с любимым в Ростове

Мать Анны обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

Пропавшую в Ростове 32-летнюю женщину нашли живой спустя месяц. Она не выходила на связь с близкими почти месяц. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

По словам матери пропавшей, Ольги, 8 марта ростовчанка поссорилась с возлюбленным. На эмоциях женщина ушла, хлопнув дверью. На улице уже стемнело, а ростовчанка так и не появилась дома. Дозвониться родным не удалось: телефон она оставила дома. С собой у женщины были только банковские карты.

На следующий день она тоже не вернулась. Близкие обзвонили всех знакомых и друзей, даже больницы - все впустую. У пропавшей есть хроническое заболевание, она могла нуждаться в медпомощи, поэтому родственники не медлили. Мать обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

Через три недели, 25 марта женщину нашли живой. Где она находилась все это время и почему не звонила родным, пока неизвестно.

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(Подробности)