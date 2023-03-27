В Батайске ведется активная работа по уборке города и ямочному ремонту

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

Власти Батайска намерены ликвидировать все ямы на дорогах города уже к 1 мая 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале накануне сообщил глава администрации Батайска Роман Волошин, который взял ямочный ремонт и в целом весеннюю уборку города под собственный контроль.

Во время субботнего объезда городских территорий Роман Волошин проверил на месте, как проводятся необходимые работы.

- Только за вчерашний день было устранено 265 квадратных метров ямочности, - уточнил глава батайской администрации. - Отмечу, что дорожники ежедневно отрабатывают более 200 квадратных метров повреждений дорожного покрытия.

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

Роман Волошин дал поручение своему заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александру Шевченко устранить ямочность на дорогах уже к 1 мая.

Также глава администрации города Батайска проинспектировал санитарное состояние городских территорий, в том числе объектов торговли. Сегодня в городе продолжается мойка дорог, уборка улично-дорожной сети от штучного мусора, зачистка обочин и опиловка веток на перекрестках, а также фрезерование и укладка асфальта.

Кроме того, в городе уже вывезен мусор в районе ручья Быстрый, активно продолжается уборка ливневых лотков по улице Луначарского, выполняются работы по уборке мусора вдоль береговой линии по улице Огородной.