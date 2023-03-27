Ростовчан приглашают во вселенную исключительного дизайна и инновационных технологий

Фото: Наталья Захарченко

Как познакомиться с новой маркой автомобиля, не выходя из дома? Или виртуально примерить понравившуюся одежду из новой коллекции? Бренд OMODA предлагает для этого воспользоваться технологиями дополненной реальности и окунуться в мультивселенную O-Universe.

Концерн Chery объявил о запуске в России нового бренда OMODA в июне прошлого года. Главная «фишка» компании – использование передовых концепций дизайна и технологических достижений последнего поколения. В октябре бренд представил первый футуристический фастбек-кроссовер OMODA C5. Дилерская сеть компании включает 120 предприятий по всей России. По итогам 2022 года клиентам уже было передано свыше 1500 автомобилей.

Другим направлением бренда стало создание уникальной одежды путем коллаборации с дизайнерами, художниками и визионерами. За прошедшие полгода было выпущено четыре коллекции одежды.

Мультивселенная O–Universe: найдите удивительное в привычных вещах

Компания предлагает посетителям сайта https://o-universe.omoda.ru/ совершенно уникальный функционал. В мультивселенной бренда можно гулять по виртуальному шоуруму, знакомиться с автомобилями и аксессуарами, генерировать аватары и примерять на себя одежду. А в скором времени должна появиться возможность покупать автомобили прямо на виртуальной площадке.

Фото: Наталья Захарченко

Пока в шоуруме представлен только фастбэк-кроссовер OMODA C5. Но под покрывалами можно разглядеть очертания новых моделей.

- Создавая O-Universe, мы хотели стать ближе к нашим клиентам. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что мы стали первыми на автомобильном рынке, кто запустил технологию на таком высоком уровне. В дальнейшем мы планируем добавлять различные инструменты геймификации и задействовать амбассадоров, - отметила директор по маркетингу бренда OMODA Тамара Васильева.

Ожидается, что уже в 2023 году, сотрудники дилерского центра смогут проконсультировать в o universe по продуктам марки OMODA. Посетить мультивселенную можно по ссылке: https://o-universe.omoda.ru/.

Официальный сайт: https://omoda-aaamotors-rnd.ru/

Телеграмм: https://t.me/omoda_aaamotors

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