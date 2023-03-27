В Ростове расследуют дело об убийстве участника СВО сослуживцем

Меру пресечения избрали в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде продлили арест обвиняемому в убийстве участника СВО. Информацию об этом подтвердили в ведомстве.

Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого заключили под стражу. На днях арест был продлен.

Как сообщает «Коммерсант», по версии следствия, обвиняемый застрелил сослуживца на почве личной неприязни. Расследование по делу продолжается в течение девяти месяцев.