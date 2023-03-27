Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 15:04

Навигацию в Азово-Донском бассейне открыли раньше срока

Через акваторию уже проследовали первые суда
Ангелина СКИБА
Судоходство разрешили с учетом благоприятной погоды

Судоходство разрешили с учетом благоприятной погоды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области раньше срока открыли навигацию 2023 года. Судоходство начали в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей.

- С учетом благоприятной погоды, после обращений судоходных компаний и по согласованию с Росморречфлотом начало работы гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования установили с 27 марта, - говорится на сайте администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей.

Известно, что уже сегодня в полночь в сторону реки Волга, на погрузку в Саратов, проследовал первый транзитный буксирный состав «Гелиос» с баржей «Артемида».

После этого, около 10:15 утра, со стороны Волги к реке Дон направился теплоход «Омский-206», который следовал по маршруту Астрахань - Ростов-на-Дону.

Добавим, еще раньше, 25 марта, водный путь открыли для судов, которые направлялись в станицу Багаевскую на погрузку зерна. Предварительный прогноз на грузоперевозки в навигацию 2023 года в Азово-Донском бассейне составляет более 9 млн тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Часовой затор на платной трассе возмутил жительницу Ростовской области

Ситуацию с пробками теперь обсуждают интернет-пользователи (подробности)