Навигацию в Азово-Донском бассейне открыли раньше срока

Судоходство разрешили с учетом благоприятной погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области раньше срока открыли навигацию 2023 года. Судоходство начали в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей.

- С учетом благоприятной погоды, после обращений судоходных компаний и по согласованию с Росморречфлотом начало работы гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования установили с 27 марта, - говорится на сайте администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей.

Известно, что уже сегодня в полночь в сторону реки Волга, на погрузку в Саратов, проследовал первый транзитный буксирный состав «Гелиос» с баржей «Артемида».

После этого, около 10:15 утра, со стороны Волги к реке Дон направился теплоход «Омский-206», который следовал по маршруту Астрахань - Ростов-на-Дону.

Добавим, еще раньше, 25 марта, водный путь открыли для судов, которые направлялись в станицу Багаевскую на погрузку зерна. Предварительный прогноз на грузоперевозки в навигацию 2023 года в Азово-Донском бассейне составляет более 9 млн тонн.

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