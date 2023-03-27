Компенсация платы за детский сад в Ростове-на-Дону: как и где оформить

Родители могут вернуть от 20 до 70 процентов платы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Компенсация платы за детский сад в Ростове-на-Дону можно получить из регионального бюджета. В администрации города рассказали, как оформить возврат денег.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСКИЙ САД
Компенсацию предоставляют раз в квартал на каждого ребенка дошкольного возраста, в том числе усыновленного. На нее могут рассчитывать родители или законные представители, которые вносят родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных и частных детских садах.
КАК РАССЧИТАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСАД
Размер компенсации рассчитывается пропорционально внесенной родительской плате.
- На первого ребенка – 20 процентов внесенной родительской платы;
- На второго ребенка – 50 процентов;
- На третьего ребенка и последующих детей – 70 процентов.
КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ДЕТСКИЙ САД
Чтобы получить компенсацию за детский сад, нужно обратиться:
- В образовательную организацию, которую посещает ребенок. Прийти лично или направить представителя с необходимыми документами.
- Через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ). Нужно сформировать заявление. При поседении частного детсада получатель для последующего после первого обращения получения компенсации родитель обязуется предоставить в образовательную организацию подтверждение перечисленной родительской платы.
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