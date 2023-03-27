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НовостиОбщество27 марта 2023 15:09

Компенсация платы за детский сад в Ростове-на-Дону: как и где оформить

В администрации Ростова рассказали, как оформить компенсацию платы за детский сад в Ростове-на-Дону
Татьяна ТИХОНОВА
Родители могут вернуть от 20 до 70 процентов платы.

Родители могут вернуть от 20 до 70 процентов платы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компенсация платы за детский сад в Ростове-на-Дону можно получить из регионального бюджета. В администрации города рассказали, как оформить возврат денег.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСКИЙ САД

Компенсацию предоставляют раз в квартал на каждого ребенка дошкольного возраста, в том числе усыновленного. На нее могут рассчитывать родители или законные представители, которые вносят родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных и частных детских садах.

КАК РАССЧИТАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСАД

Размер компенсации рассчитывается пропорционально внесенной родительской плате.

- На первого ребенка – 20 процентов внесенной родительской платы;

- На второго ребенка – 50 процентов;

- На третьего ребенка и последующих детей – 70 процентов.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ДЕТСКИЙ САД

Чтобы получить компенсацию за детский сад, нужно обратиться:

- В образовательную организацию, которую посещает ребенок. Прийти лично или направить представителя с необходимыми документами.

- Через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ). Нужно сформировать заявление. При поседении частного детсада получатель для последующего после первого обращения получения компенсации родитель обязуется предоставить в образовательную организацию подтверждение перечисленной родительской платы.

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