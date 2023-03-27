В Ростовской области уволена чиновница, которая угрожала журналистке из Таганрога

Специалист подала заявление об увольнении по собственному желанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области приняли заявление об увольнении от чиновницы, которая угрожала журналистке из Таганрога. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

- Сейчас специалист еще работает в «Ростовском институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» в должности методиста кафедры методики воспитательной работы. Вместе с тем 22 марта 2023 года сотрудник подала заявление с просьбой уволить ее по собственному желанию, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее в отношении представителя Ростовского института начали проверку представители Следственного комитета и МВД.

До этого конфликт между методистом и представительницей СМИ Таганрога разгорелся из-за публикации о якобы «необоснованных запретах на организацию досуга детей во Дворце творчества» приморского города. Известно, что автору статьи поступили оскорбления и угрозы физической расправой.

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