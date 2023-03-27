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НовостиПроисшествия27 марта 2023 15:52

Житель Семикаракорского района убил знакомого металлической трубой

Сейчас следствием проводится проверка
Полина ШЕВЧЕНКО
Житель Семикаракорского района убил знакомого металлической трубой.

Житель Семикаракорского района убил знакомого металлической трубой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Семикаракорского района обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

По предварительным данным, 13 марта текущего года в ходе конфликта обвиняемый нанес 41-летнему мужчине несколько ударов металлической трубой в область головы и тела. От полученных травм потерпевший скончался. Преступление произошло в доме в поселке Отрадный Багаевского района. Обвиняемый скрылся, позже его задержали сотрудники полиции.

Сейчас обвиняемый заключен под арест. По уголовному делу проводится проверка.

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