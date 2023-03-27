На Гребном канале в Ростове построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

До конца лета 2023 года на гребном канале построят модульный физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Спорткомплекс будет предназначен для мини-футбола, гандбола, большого тенниса, баскетбола, волейбола.

Его площадь составит более 1 тысячи квадратных метров.

Комплекс будет состоять из спортивного блока, административно-бытового корпуса, блока раздевалок и душевых, инженерного блока.

Как рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, в прошлом году был закуплено оборудование и подготовлено основание для комплекса. На это было направлено 137,7 млн рублей, из них 78 млн рублей - из федерального бюджета.

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