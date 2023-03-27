В ГИБДД предупредили об опасности на дорогах из-за ливней в Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие несколько дней в Ростовской области прогнозируют дожди с грозами и усиление ветра. В связи с этим в ГИБДД предупредили водителей о повышении риска возникновения ДТП.

Автомобилистов просят соблюдать на дорогах безопасную дистанцию и боковой интервал, не превышать скорость движения и снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходами, не совершать опасных маневров.

- Если вместе с вами на автомобиле передвигаются дети, обеспечьте их безопасность. До 12 лет необходимо использовать детское удерживающее устройство, с 12 лет пристегиваться ремнем безопасности, - добавили в пресс-службе ГИБДД.

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