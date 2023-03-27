Дорогу от села Кугей Ростовской области до трассы М-4 Дон капитально отремонтируют. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году капитально отремонтируют трассу от села Кугей Ростовской области до магистрали «Дон», сообщили в региональном минтрансе.

Дорожники проведут капремонт участка автодороги протяженностью 17 км. Стоимость работ составит более 900 млн рублей.

Отмечается, что работы пройдут в несколько этапов. Они стартуют в апреле текущего года, а завершаться до конца октября 2025 года.

На участке планируют обновить дорожное полотно, обустроить заездные карманы и укрепить обочины. Также в населенных пунктах обустроят подъезды к домам и наружные сети дождевой канализации.

На части участков автотрассы будет установлено наружное освещение и автопавильоны.

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