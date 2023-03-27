Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Дону на 7 % ниже эпидемического порога. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В период с 20 марта по 26 марта текущего года в Ростовской области зарегистрировали 16,1 случаев заболевания ОРВИ и гриппа, сообщает Роспотребнадзор.

Это на 7 % ниже эпидемического порога.

Показатель превысил толерантные уровни в возрастной группе 15 лет и старше на 17 %. Показатель был ниже в возрастных группах: 0 - 2 года – на 58,3 %, 3 – 6 лет – на 56,3 % и 7 – 14 лет – на 54,4 %.

Темп снижения заболеваемости составил 10,9 % по сравнению с предыдущей неделей.

В ведомстве напоминают о соблюдении простых правил: держаться на расстоянии от людей с признаками ОРВИ, мыть руки и проветривать помещения, а при первых появлениях симптомов болезни обращаться к врачу.

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