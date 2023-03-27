Около ста человек досрочно сдали ЕГЭ по математике.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Около ста человек написали ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в досрочный период, сообщает Министерство общего и профобразования Ростовской области. Экзамен состоялся 27 марта.
ЕГЭ проходил в Ростове на базе Лицея № 69.
Работа базового уровня состояла из 21 задания с кратким ответом, профильного уровня -из 18 заданий с кратким и развернутым ответами.
Экзамен профильного уровня сдавали те, кому результат необходим для поступления в вуз по направлениям, где математика включена в перечень вступительных испытаний.
В основном участниками ЕГЭ стали выпускники прошлых лет.
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