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НовостиОбщество27 марта 2023 18:45

Около ста человек досрочно сдали ЕГЭ по математике

Большую часть участников составили выпускники прошлых лет
Полина ШЕВЧЕНКО
Около ста человек досрочно сдали ЕГЭ по математике.

Около ста человек досрочно сдали ЕГЭ по математике.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около ста человек написали ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в досрочный период, сообщает Министерство общего и профобразования Ростовской области. Экзамен состоялся 27 марта.

ЕГЭ проходил в Ростове на базе Лицея № 69.

Работа базового уровня состояла из 21 задания с кратким ответом, профильного уровня -из 18 заданий с кратким и развернутым ответами.

Экзамен профильного уровня сдавали те, кому результат необходим для поступления в вуз по направлениям, где математика включена в перечень вступительных испытаний.

В основном участниками ЕГЭ стали выпускники прошлых лет.

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