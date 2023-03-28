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НовостиОбщество28 марта 2023 4:23

Алексей Логвиненко: Ростов не приемлет артистов, не поддерживающих СВО

За последнее время отменили концерты ДДТ, Меладзе, Ани Лорак и других
Полина ШЕВЧЕНКО
Алексей Логвиненко: Ростов не приемлет артистов, не поддерживающих СВО.

Алексей Логвиненко: Ростов не приемлет артистов, не поддерживающих СВО.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко поддержал мнение ростовчан по поводу отмены концертов артистов, не поддерживающих СВО.

- Ростовчане не приемлют выступления в нашем городе артистов, выступающих против проведения специальной военной операции. Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан, - заявил Алексей Логвиненко.

Так, за последнее время были отменены концерты Александра Реввы, Валерия Меладзе, Машины Времени, Мумий Тролля, ДДТ, Ани Лорак.

Напомним, ранее концерты некоторых исполнителей были анонсированы еще до начала пандемии и несколько раз переносились. С началом спецоперации не все артисты согласились ехать в Ростов наземным транспортом и перенесли выступление на следующий год.

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