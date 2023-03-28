Массовые отключения света пройдут в Ростове 28 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове во вторник, 28 марта, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 не будет света по адресам улица Немировича-Данченко 78, 78/1, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6; улица 2-й Пятилетки 4, 4/2, улица Каширская 10/2, 14/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10/1, 8/1, 6/1, 18, 14/1, 16/1, проспект Космонавтов 41/3, 41/4, 43/1; улица Орбитальная 3Д, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, проспект Шолохова 18-48; улица Цеховая 1-3, 2-4; улица Добролюбова 1-11, 2-12; улица Писарева 1-21, 2-14; улица Ченцова 5-39; улица 2 линия 79-83, 50-74; улица Верхненольная 43-65А, 26-36, 44-48.

С 9.00 до 16.00 отключат электроэнергию на переулке Быстром 1-3, 2-4; улице Коммунаров 31-37, 30-36; переулке Турбинном 2-56, улице Кременчугской 2-22, 1-5; переулке Беломорском 37-69; переулке Днепровском 38-64, 35-61; улице Белорусской 21-55; переулке Донецком 23-39, 36-66, улице Кременчугской 2-22, 1-5; переулке Беломорском 37-69; переулке Днепровском 38-64, 35-61; улице Белорусской 21-55; переулке Донецком 23-39, 36-66, улице Филимоновской 2-18, 17-19 улице Эстонской 1-47; 1-й переулок 2-4; улице Сиверса 28А, 31.

С 10.00 до 16.00 без электричества останутся дома на улице Вселенной 1-23, 2-36; улице Галактической 1-25, 2-30; улице Венеры 6/7; улице Космической; бульваре Джордано Бруно; улице Гершеля; переулке Небесном; переулке Астрономическом, переулке Кратерном; переулке Оптическом 7; переулке Атмосферном 4, 7, 17; переулке Зодикальном.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове прогнозируют пасмурную ветреную погоду 28 марта

Температура воздуха поднимется до +18 градусов (подробности)