Военнослужащего из Ростовской области обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне

Дело рассматривают Южном военного окружном суде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Южный окружной военный суд в рассматривает дело в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Военнослужащего обвиняют в преступлениях по статьям «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну» и «Государственная измена». Подробности уголовного дела не раскрываются.
По данным издания, Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд в 2022 году дважды привлекал обвиняемого к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.