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НовостиОбщество28 марта 2023 7:39

Военнослужащего из Ростовской области обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне

Дело в отношении мужчины рассматривают в Южном окружном военном суде
Михаил СТРИЖЕВ
Дело рассматривают Южном военного окружном суде.

Дело рассматривают Южном военного окружном суде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный окружной военный суд в рассматривает дело в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Военнослужащего обвиняют в преступлениях по статьям «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну» и «Государственная измена». Подробности уголовного дела не раскрываются.

По данным издания, Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд в 2022 году дважды привлекал обвиняемого к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.