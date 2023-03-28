В Ростове-на-Дону заместителя сити-менеджера опросили в рамках уголовного дела

Чиновник проходит в качестве свидетеля по делу о взятке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону следователи взяли показания у заместителя главы городской администрации по ЖКХ Алексея Пикалова. Беседу с чиновником провели в рамках расследования уголовного дела, сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

- Алексея Пикалова опросили в качестве свидетеля по делу о взятке в 1 млн рублей на предприятии «Ростгорсвет», - пояснил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

При этом информация об обысках у заместителя сити-менеджера не подтвердилась.

По предварительным данным, за подкуп в 1 млн рублей представители «Ростгорсвета» якобы обещали помощь руководителю одной местных из компаний. Бизнесмену собирались передать информацию для успешного прохождения торгов, но этого не случилось - подозреваемых во время передачи денег поймали сотрудники ФСБ.

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