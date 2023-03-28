В Ростовской области в ДТП пострадали трое человек

Оба водителя и пассажир автомобиля «Рено Логан» доставлены с травмами в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Октябрьском районе в ДТП пострадали трое человек. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 27 марта около 19:45 в поселке Каменоломни.

По предварительной информации, 55-летний водитель «Рено Логан» двигаясь по улице Дзержинского, на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу «Лифану», под управлением водителя 37-летнего водителя. Из-за чего «Рено Логан» от сильного удара врезался в забор частного дома. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля «Рено Логан» доставлены с травмами в больницу.

- После обследования водителю автомобиля «Рено Логан» была оказана разовая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, – сообщили в ведомстве.

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