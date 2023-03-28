Певица Ани Лорак выступила с заявлением после отмены концерта в Ростове-на-Дону

Концерты певицы перенесли в Ростове, Воронеже и Краснодаре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Ани Лорак выступила с заявлением после того, как ее концерты отменили в Ростове и других городах страны. Об этом сообщает KP.RU.

Напомним, ранее несколько жителей области призвали губернатора отменить концерт исполнительницы. Позже об этом высказался и один из депутатов донского Заксобрания. Евгений Федяев заявил, что также обратился к главам региона и администрации Ростова с просьбой отменить выступление Лорак.

Позже на сайте певицы появилась информация о переносе ее концертов в Ростове, Краснодаре и Воронеже.

Ани Лорак сообщила, что является украинской певицей и гордится своим наследием и культурой.

— Ультиматум правительства моей страны, прижавшей меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце, — написала знаменитость.

Она заверила, что «никогда не оказывала военной помощи», а ее желание выступать не было продиктовано политикой. «Я музыкант, а не политик,» — отметила Лорак.