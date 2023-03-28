Министр спорта России раскритиковал слова тренера ФК «Ростов» об увольнении

Главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер сборной России и донской команды «Ростов» Валерий Карпин признался, что не держится за свое место и не будет переживать в случае увольнения. Эта точка зрения вызвала критику со стороны министра спорта страны Олега Матыцина, сообщает «КП Спорт».

- Главный тренер сборной - не просто лицо команды, это лицо страны. Каждое сказанное слово дает настрой спортсменам, чтобы они с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте - дорога в никуда. Нужно четко определиться: ты с нами - командой, болельщиками, Россией, или сам по себе, - отметил Олег Матыцин.

Реакцию на слова тренера федеральный чиновник озвучил после предматчевой пресс-конференции, посвященной товарищеской встрече с командой Ирака. Один из журналистов спросил Валерия Карпина, готов ли он подать в отставку, если будет проигрыш.

- Почему нужно подавать в отставку, можно и до игры тогда. Если проиграть Ираку, что случится? Что поменяется? Нас вернут (в 2022 году по решению FIFA сборную России отстранили от участия в ЧМ, разрешены только товарищеские игры), если я уйду, или наоборот еще дальше забанят? Мы расстроены, что в официальных мачтах не играем. Я не держусь за место. А вы за свое держитесь?, - спросил в ответ Валерий Карпин.

- Пока да, - ответил представитель СМИ.

- Как? Руками и ногами? Вы ходите на работу, потому что боитесь увольнения? Или потому что нравится? Вот и мне нравится. Но это не значит, что я буду отбиваться от всех, чтобы меня не уволили. Уволят и уволят. В чем проблема? Не держусь за место, но это не значит, что я не занимаюсь любимым делом. Говорю футболистам, что не надо ничего бояться, - разъяснил Валерий Карпин.

К слову, игра с командой Ирака состоялась 26 марта в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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