В Ростовской области разыскивают уроженца Тулы

Мужчина не выходит на связь с сентября прошлого года. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В Донском регионе разыскивают жителя Воронежской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 28 марта.

Согласно ориентировке, 30-летний Владимир Уваров не выходит на связь с сентября 2022 года. Уроженец Тулы пропал без вести на автозаправке на трассе М4 Дон. Родственники обратились в полицию с заявлением, позже к поискам подключились волонтеры.

Рост Владимира порядка 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы, светлые глаза и борода. В день исчезновения он был одет в темный свитер, темно-коричневые штаны, темные носки и черные сланцы.

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(Подробности)