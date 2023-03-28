В Ростове правоохранители задержали подозреваемого в хулиганстве

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону полиция задержала мужчину по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 38-летний ростовчанин вошел в магазин и потребовал у сотрудника перевести ему три тысячи через онлайн-банк, а взамен передал наличные, при этом у мужчины был с собой пневматический пистолет. Работник вызвал правоохранителей. Сотрудники полиции изъяли у дебошира оружие.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело по статье "Хулиганство".

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