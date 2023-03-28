Военнослужащего из Ростовской области обвиняют в госизмене и незаконном доступе к гостайне

Военного обвиняют по двум статьям.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Южном военном окружном суде рассматривают дело военного Ростовского гарнизона. Илью Трачука обвиняют по двум статья УК, пишет ТАСС.
По данным издания, Трачуку вменяют незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, и государственную измену.
— Его дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — цитирует издание представителя правоохранительных органов.
Сообщается, что заседание по делу Трачука пройдет 10 апреля.
Известно, что ранее военнослужащий допускал грубые дисциплинарные нарушения. Гарнизонный суд привлекал его к ответственности по двум эпизодам.