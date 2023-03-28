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НовостиОбщество28 марта 2023 12:59

Военнослужащего из Ростовской области обвиняют в госизмене и незаконном доступе к гостайне

Дело Ильи Трачука рассматривают в Южном окружном военном суде
Михаил СТРИЖЕВ
Военного обвиняют по двум статьям.

Военного обвиняют по двум статьям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южном военном окружном суде рассматривают дело военного Ростовского гарнизона. Илью Трачука обвиняют по двум статья УК, пишет ТАСС.

По данным издания, Трачуку вменяют незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, и государственную измену.

— Его дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — цитирует издание представителя правоохранительных органов.

Сообщается, что заседание по делу Трачука пройдет 10 апреля.

Известно, что ранее военнослужащий допускал грубые дисциплинарные нарушения. Гарнизонный суд привлекал его к ответственности по двум эпизодам.