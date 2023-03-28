Стало известно о состоянии двух пострадавших при обрушении на шахте в Ростовской области

Двух горняков доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состояние шахтеров, пострадавших во время обрушения в шахте «Обуховская» в Ростовской области остается стабильным. Двое мужчин, получившие травмы при ЧП с одним погибшим, находятся в больнице. Об этом сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону».

Двое жителей Ростовской области оказались в больнице после ЧП в шахте «Обуховская» в понедельник, 27 марта. Уточняется, что у одного из шахтеров — перелом ноги, а у другого — ушибы. Пострадавшие были доставлены в ЦГБ города Зверево и госпитализированы в отделение хирургии.

Напомним, в ходе проведения работ по креплению горных выработок в штреке угольной шахты фрагмент породы обрушился на 43-летнего проходчика. От полученных травм первый мужчина скончался. Еще двое мужчин, попавших под завал, были доставлены с травмами в больницу.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели работника шахты, ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.

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