Владельцы домашних животных все чаще пользуются услугой перевозки без сопровождения

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Ростовчане все чаще пользуются услугой по перевозке домашних животных без сопровождения владельца. Как правило, в самостоятельное путешествие они отправляют кошек и собак.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо подать заявление в специализированную багажную кассу и указать в нем все необходимые данные.

Во время поездки животное будет находиться в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и др.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов.

С более подробной информацией, в том числе списком животных, которые допускаются к перевозке, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Перевозка домашних животных без сопровождения».

СПРАВКА

В январе-феврале текущего года на поездах формирования Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» было перевезено более 1,2 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество питомцев было отправлено с вокзала Ростов-Главный.