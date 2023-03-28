ФК «Ростов» собирается потратить 30 млн рублей на питание и бронирование гостиниц

ФК «Ростов» планирует потратить порядка 30 млн рублей на питание и бронирование гостиниц. Фото: ФК "Ростов"
ФК «Ростов» планирует потратить порядка 30 млн рублей на питание и бронирование гостиниц. Соответствующая информация появилась на сервисе тендеров, аукционов и закупок.
Согласно информации, футбольный клуб ищет подрядчика, который займется вопросами организации питания и проживания спортсменов. На выделенные деньги все составы команд необходимо размещать и кормить во время проведения выездных игр.
Напомним, что футбольный клуб заказывает эту услугу ежегодно.
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