С начала 2023 года россияне перевели за рубеж 10 млрд рублей в мягких валютах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2022 году по сообщению ВТБ, клиенты совершили более 20 тысяч переводов за рубеж в мягких валютах на сумму 23,4 миллиарда рублей. Таким образом, за год доля таких операций увеличилась в 15 раз, а объем – более чем в 20 раз. С начала 2023 года число банковских переводов таким способом составило уже 15 тысяч на сумму более 10 миллиардов рублей.

Как отметил начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов, в прошлом году банком в кратчайшие сроки были восстановлены трансграничные переводы в формате, надежно защищенном от влияния санкционных ограничений – на базе мягких валют.

Мягкая валюта – это неконвертируемая или ограниченно конвертируемая валюта, которая подвержена относительно большим колебаниям из-за экономических и политических факторов.

– В этом году мы продолжим развивать собственную платформу прямых интеграций с зарубежными банками-партнерами, – уточнил Алексей Хранилов. – Она позволяет упростить их подключение и ускорить прохождение переводов Это решение позволит до конца текущего года увеличить число доступных для операций стран в два раза – до 20. Дополнительно мы будем развивать сервис переводов за рубеж по номеру телефона в рамках собственной платформы, а также через систему быстрых платежей.

Совершить трансграничный перевод в национальных валютах в банке можно несколькими способами. Для переводов по реквизитам необходимо предварительно открыть текущий счет в национальной валюте, купив ее в приложении банка. По карточным переводам деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера. По номеру мобильного телефона российские клиенты смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту – физическому лицу.