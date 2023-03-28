Ростовская область откроет «офисы присутствия» в четырех странах в 2023 году

Ростовская область откроет «офисы присутствия» в четырех странах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Офисы присутствия» откроет донской регион в четырех странах, сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Сейчас прорабатывается организация представительства области в Турции и Вьетнаме. Затем разработка офисов начнется в Индии и Египте.

В будущем Ростовская область будет представлена также на рынке Латинской Америки.

Папушенко отметил, что при открытии офисов необходимо действовать практично, чтобы «затраты, которые будет нести и бизнес, и регион давали кратный системный положительный эффект».

В перспективе – сотрудничество с Африкой. На страны этого материка приходится 17% внешней торговли региона.

Ранее представительства донского региона планировали организовать в Индии, Вьетнаме, Эфиопии и Турции. В Аргентине «донская делегация уже наладила конструктивные деловые связи».

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