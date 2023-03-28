Ростов может стать международным выставочным центром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростов может стать международным выставочным центром, заявил директор регионального центра поддержки экспорта Аркадий Мурзаев.

Он рассказал, что в Стамбуле успешно прошли переговоры с турецкой выставочной компанией. И приблизительно в первой половине июня в донском регионе может состояться первая международная выставка.

Особенно значимым направлением экспорта, как отметил Мурзаев, является Индия. В ноябре 2023 года планируется поездка предпринимателей Дона в Нью-Дели.

В текущем году Ростовская область планирует принять участие в выставках в Катаре, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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