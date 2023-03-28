Дончане могут получить бесплатные тематические консультации судебных приставов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове проведут тематические консультации судебных приставов для жителей региона, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

30 марта с 15.00 до 16.00 сотрудники ФССП проконсультируют по вопросам сохранения прожиточного минимума в рамках исполнения требований исполнительных документов.

6 апреля ответят на вопросы, связанные с взысканием алиментов и иным категориям исполнительных производств, затрагивающим интересы детей.

Онлайн-прием пройдет в центре финансовой грамотности на улице Большой Садовой, 71/16.

Записаться на консультации можно в любом офисе МФЦ региона.

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