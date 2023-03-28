В Ленинском районе Ростова снесли гаражный комплекс. Фото: администрация Ростова Фото: Фото из соцсетей

В Ленинском районе Ростова убрали незаконно возведенный гаражный комплекс на 30 машино-мест, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на улице Шоссейной освободились 2 тысячи квадратных метров муниципальных земель.

Мусор, оставшийся на территории бывших гаражей, планируют убрать 1 апреля в рамках субботника.

Глава администрации Ленинского района города Константин Тихонов отметил, что в городе ведется активная работа с незаконным захватом городских земель под возведение объектов.

В администрации напомнили, что в Ленинском районе есть 167 законно возведенных временных металлических гаража.

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