В Ленинском районе Ростова снесли гаражный комплекс. Фото: администрация Ростова
Фото: Фото из соцсетей
В Ленинском районе Ростова убрали незаконно возведенный гаражный комплекс на 30 машино-мест, сообщает пресс-служба администрации города.
Так, на улице Шоссейной освободились 2 тысячи квадратных метров муниципальных земель.
Мусор, оставшийся на территории бывших гаражей, планируют убрать 1 апреля в рамках субботника.
Глава администрации Ленинского района города Константин Тихонов отметил, что в городе ведется активная работа с незаконным захватом городских земель под возведение объектов.
В администрации напомнили, что в Ленинском районе есть 167 законно возведенных временных металлических гаража.
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