Супружеская пара насмерть разбилась на трассе Самбек - Матвеев-Курган.
Фото: Артем КИЛЬКИН
28 марта в 7.20 на автодороге «Самбек-Матвеев-Курган» в Неклиновском районе Ростовской области произошло ДТП с двумя погибшими, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Автомобиль Daewoo Lanos под управлением 54-летнего водителя, совершавшим обгон в запрещенном месте, столкнулся со встречными Daewoo Matiz и Chevrolet Lanos, движущимся за Daewoo Matiz.
В результате аварии 62-летняя женщина, управляющая Daewoo Matiz, и ее 77-летний муж скончались до приезда скорой.
Водитель Daewoo Lanos и его 51-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медучреждение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове три пассажира пострадали при резком торможении автобуса
Людям оказали медицинскую помощь на месте (подробности)