Супружеская пара насмерть разбилась на трассе Самбек - Матвеев-Курган. Фото: Артем КИЛЬКИН

28 марта в 7.20 на автодороге «Самбек-Матвеев-Курган» в Неклиновском районе Ростовской области произошло ДТП с двумя погибшими, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Автомобиль Daewoo Lanos под управлением 54-летнего водителя, совершавшим обгон в запрещенном месте, столкнулся со встречными Daewoo Matiz и Chevrolet Lanos, движущимся за Daewoo Matiz.

В результате аварии 62-летняя женщина, управляющая Daewoo Matiz, и ее 77-летний муж скончались до приезда скорой.

Водитель Daewoo Lanos и его 51-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медучреждение.

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