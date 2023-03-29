В Ростове 29 марта ожидается похолодание до +8 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 29 марта, в Ростове прогнозируют пасмурную с прояснениями погоду, сообщает Росгидрометцентр.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки +6-8 градусов.

Юго-восточный ветер с переходом на западный и северо-западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами 12-14 метров в секунду.

Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.

В Ростовской области жителей предупредили о резком ухудшении погоды. 29 марта в большинстве районов области ожидается умеренный дождь, а ночью местами ливни и гроза. Автомобилистов также предупредили о сильном тумане.

Ранее начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова предупредила, что в последнюю неделю марта в регион вернется зима со снегом и морозом. В ночь на 29 марта в Ростове ожидается холодный атмосферный фронт с осадками, а температура воздуха понизится до четырех градусов ниже нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глобальное потепление в Ростовской области проходит в полтора-два раза быстрее, чем в среднем по планете

А Дон впервые за много лет поставил воды в Азовское море меньше, чем река Кубань (подробности)