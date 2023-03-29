В Ростовской области образовано новое благочиние РПЦ. Фото:rostoveparhia.ru Фото: Фото из соцсетей

В Ростовской области Таганрогское благочиние разделили на два самостоятельных: благочиния Таганрогского округа и Неклиновского округа, сообщается на сайте Ростовской епархии.

Разобщение произошло из-за необходимости сопоставления границ Таганрогского благочиния с административным делением Таганрога и Неклиновского района.

Решением Епархиального совета благочинным Таганрогского округа был назначен настоятель Ильинского храма Таганрога, иерей Борис Гущин.

В новообразованном благочинии Неклиновского округа благочинным назначили настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы села Покровское Неклиновского района, протоиерея Геннадия Журкина.

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