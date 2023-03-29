Массовые отключения света пройдут в Ростове 29 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове в среду, 29 марта, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 света не будет на улице 21-я линия 15; улице 23-я линия 12-32, 15-41; улице Мясникова 6-14, улице Каширской 9/53а, 18/2, 18/3, 18/4, 20; улице 2-я Краснодарская 151/2, 151/3, 153/2, 155/3, проспекте Королева 15/4; улице Орбитальной 26/1; улице Добровольского 36/3, 36/4, Сады поселок Чкалова.

С 8.00 до 18.00 электричество отключат на улице 30-летия Октября 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; улице Задонской 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48; улице Пескова 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А; улице Учебной 1-49; улице Совхозной 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1, 2.

С 10.00 до 17.00 прекратят подачу электроэнергии на улице Текучева 111-131, 184-222; улице Ржевской 1-17, 2-16; улице Нефедова 63, 60-80; улице Козлова 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63А, 63Д; переулке Братском 120-144; переулке Халтуринском 133-161, 186-202; переулке Островского 143-153.

С 9.00 до 16.00 электричества не будет по адресам переулок Кабардинский 21-33, 30-52; переулок Осетинский 20-34, 21-39; переулок Кавказский 21-37, 22-36; переулок Казбекский 21-39, 32-50; переулок Тебердинский 34-56, 39-71; переулок Тувинский 1-9, 2-6, 53-59, 54-68; переулок Дзержинского 1-33, 2-64; переулок Поворотный 1-5, 2-6; улица Гранитная 27-73, 30-64; переулок Паровозный 1-3, 2-4, улица Очаковская 25-55, 28-56; улица Красных Зорь 105-139, 110-136; переулок Крепостной 15-31, 22-36.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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