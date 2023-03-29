В Новочеркасске с 1 по 16 апреля пройдет праздничная ярмарка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 16 апреля в Новочеркасске пройдет праздничная ярмарка, сообщается на сайте администрации города.

Торговые ряды разместятся на улице Калинина, 65А и на улице Клещева, в районе дома № 2. За покупками можно приходить с 8.00 до 20.00.

Сельскохозяйственные предприятия, фермеры и садоводы представят обширный ассортимент овощей, фруктов, колбасной, мясной, молочной, птицеводческой, рыбной продукции, масло растительное, мед, мучные, кондитерские, хлебобулочные изделия и другие товары.

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