В Ростовской области планируют построить новую молочную ферму за 2 млрд рублей

В 2024 году собираются начать завоз животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области планируют построить новую молочную ферму. Основную сумму - 2 млрд рублей - на реализацию проекта выделит инвестор, еще около 500 млн рублей должны поступить от «Региональной корпорацией развития». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя губернатора Виктора Гончарова.

- Изначально планировалось создание фермы на 450 голов, однако потом поголовье решили увеличить до 1,2 тысяч дойных коров, - отметил Виктор Гончаров.

По словам чиновника, вместо модульных конструкций на территории в 1 тысячу га намерены возвести два больших капитальных здания и доильно-молочный блок. Сейчас готовят инфраструктуру и закупают технику. В 2024 году намерены начать завоз животных.

Добавим, инвестором проекта выступает крупный агропромышленный холдинг юга России, который объединяет более 20 предприятий. Организация сейчас занята в сфере выращивания сельхозкультур: пшеницы, ячменя, льна и риса. Площадь пашни, находящихся в обработке, превышает 9,4 тысячи га. Группа присутствует в регионах ЮФО и СКФО, на Кубани, в Ставропольском крае, Калмыкии и Ростовской области.

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