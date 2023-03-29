Два человека пострадали в Новочеркасске после столкновения иномарок

Авария произошла в районе улицы Спортивной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Новочеркасске после ДТП в районе улицы Спортивной пострадали два человека. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, вечером 28 марта 42-летний водитель автомобиля Audi 80, двигаясь по второстепенной дороге, по улице Молодежной, не уступил проезд и столкнулся с иномаркой Škoda Octavia, которая ехала со стороны улицы Мацоты.

В этой аварии травмы получили водитель Audi и 61-летняя пассажирка Škoda Octavia.

Добавим, в тот же день произошло смертельное ДТП на трассе Самбек - Матвеев-Курган. После столкновения Daewoo Lanos, Daewoo Matiz и Chevrolet Lanos погибли пожилые супруги, женщине было 62 года, мужчине - 77 лет.

Водителей Ростовской области просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Нельзя отвлекаться за рулем и выполнять резкие маневры.

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