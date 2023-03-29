В Ростовской области полиция задержала подозреваемого в краже на миллион рублей

Правоохранители задержали преступника и возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азове правоохранители задержали подозреваемого в краже миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 36-летний охранник предприятия решил вынести холодильное оборудование. Он дождался окончания рабочего дня. Когда злоумышленник убедился, что все коллеги разошлись по домам, то проник в холодильную камеру и вынес оборудование. Когда утром директор предприятия увидел пропажу, то обратился в полицию.

Сумма ущерба составила больше миллиона рублей. Правоохранители задержали преступника и возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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