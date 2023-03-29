Рэпер из Ростова Баста бесплатно спел для пассажиров московского метро

Случайными слушателями выступления музыканта стали десятки жителей российской столицы. Фото: Кирилл Мишин

Выходец из Ростова-на-Дону, рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, устроил бесплатный концерт на одной из станций московского метро. Видео с выступлением Басты в соцсети выложили пассажиры столичной подземки.

Случайными слушателями выступления музыканта стали десятки жителей российской столицы. Рэпер разместился вместе с гитаристом, клавишником и необходимой звуковой аппаратурой в вестибюле станции Курская на специальном пятачке, предназначенном для уличных музыкантов.

Толпы зевак моментально окружили исполнителей и засняли концерт на видео.

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