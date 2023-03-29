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НовостиОбщество29 марта 2023 8:35

Рэпер из Ростова Баста бесплатно спел для пассажиров московского метро

Москвичи стали участниками спонтанного концерта Василия Вакуленко
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Случайными слушателями выступления музыканта стали десятки жителей российской столицы.

Случайными слушателями выступления музыканта стали десятки жителей российской столицы.

Фото: Кирилл Мишин

Выходец из Ростова-на-Дону, рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, устроил бесплатный концерт на одной из станций московского метро. Видео с выступлением Басты в соцсети выложили пассажиры столичной подземки.

Случайными слушателями выступления музыканта стали десятки жителей российской столицы. Рэпер разместился вместе с гитаристом, клавишником и необходимой звуковой аппаратурой в вестибюле станции Курская на специальном пятачке, предназначенном для уличных музыкантов.

Толпы зевак моментально окружили исполнителей и засняли концерт на видео.

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