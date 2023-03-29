«Ласточка» Ростов – Аэропорт Сочи вошла в ТОП-3 самых популярных маршрутов

Фото: СКЖД

Дневные поезда «Ласточка» стабильно пользуются повышенным спросом у пассажиров на Юге России. Они связывают между собой такие города, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Адлер, Анапа, Новороссийск, Кисловодск, Майкоп. Открыты маршруты до Имеретинского курорта, Розы Хутор и др.

Одним из самых популярных направлений у пассажиров стал маршрут Ростов – Аэропорт Сочи. За два первых месяца 2023 года на этом направлении было перевезено порядка 69 тыс. пассажиров. Это третий результат среди дневных поездов в южных регионах России.

Первые две строчки рейтинга занимают «Ласточки», курсирующие на маршрутах Краснодар – Имеретинский Курорт и Краснодар – Роза Хутор, на них перевезено 155 тыс. и 92 тыс. пассажиров соответственно.

Всего же для путешествия по СКЖД дневными поездами в январе – феврале 2023 года воспользовалось более 750 тыс. человек. Это на 42% больше, чем в прошлом году. При этом занятость мест в поездах достигает 70%, а в выходные и праздничные дни спрос на билеты превышает 100%.