Жители Ростовской области смогут проверить место, дату и время нарушения правил ПДД в банковском приложении

Жители региона смогут отслеживать получение новых штрафов ГИБДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщению ВТБ, пользователям мобильного приложения банка стала доступна проверка места нарушения правил ПДД для последующей оплаты штрафов. Теперь жители региона смогут отслеживать получение новых штрафов ГИБДД, не дожидаясь бумажного постановления, и оплачивать их без комиссии. При наличии задолженностей сервис покажет неоплаченный штраф и данные о нарушении: статью КоАП, размер штрафа и срок действия скидки, дату и место нарушения на онлайн-карте.

- Мы продолжаем обновлять онлайн-сервисы и делаем удобным совершение ежедневных и привычных платежей. Интеграция популярных платежей в сторону поставщиков услуг и государства в одном банковском приложении позволяет улучшить и упростить все сферы жизни для наших клиентов. Обновленный сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД в онлайн-банке станет удобным вариантом контроля расходов, который позволяет в реальном времени узнать сумму и срок действия скидки, – отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» ВТБ.

В приложении также можно оплатить без комиссии услуги ЖКХ и включенные в каталог детские сады, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции в интернет-банке. Всего для оплаты доступно более 46 тысяч поставщиков услуг.