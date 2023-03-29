Глава Батайска прокомментировал громкий хлопок, который слышали днем 29 марта

Один из самолетов перешел в небе на сверхзвук Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области после громкого хлопка в небе, который услышали днем 29 марта, ситуацию прокомментировал глава администрации Батайска Роман Волошин. Чиновник успокоил земляков в своем телеграм-канале.

- В Батайске чрезвычайных ситуаций не произошло. Причины возникновения звука выясняем, - написал Роман Волошин.

Добавим, странный грохот уже объяснил губернатор Василий Голубев. По словам главы региона, один из самолетов перешел в небе на сверхзвуковой режим полета.

- Прошу сохранять спокойствие, - добавил Василий Голубев.

Напомним, подозрительно «громкий и протяжный хлопок в небе» сегодня услышали на Западном в Ростове-на-Дону, в Батайске, а также в Кулешовке и Самарском. Люди сейчас активно обсуждают произошедшее в социальных сетях.

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