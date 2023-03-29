В Ростове-на-Дону ожидаются перепады температуры от +10 до +1 градуса

В городе может пройти дождь с грозой Фото: Евгения ГУСЕВА

В донской столице ожидаются перепады температуры от +10 до +1 градуса. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

По данным синоптиков, в конце рабочей недели в Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры воздуха. Днем, 29 марта, столбики термометров достигнут +10 градусов. Также ожидаются ливни с грозой. Порывы ветра в этот день достигнут 18 метров в секунду.

К вечеру столбики термометров опустятся до +1 градуса. Ростовчанам стоит утеплиться.

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