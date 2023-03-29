В Ростовской области пресекли канал нелегальной миграции из Азербайджана

Женщина помогала мигрантам заключать фиктивные браки
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области осудили женщину, которая организовала канал незаконной миграции из Азербайджана. Также меры приняли в отношении нескольких иностранцев, сообщает УФСБ России по донскому региону.
- Главная подозреваемая по статье «Организация незаконной миграции» получила 1 год и 1 месяц колонии общего режима. Гражданам Азербайджана, незаконно получившим разрешение на временное пребывание, назначили штрафы, - прокомментировали в ведомстве.
По данным следствия, гражданка России за 130 тысяч рублей предлагала мигрантам-торговцам получать трудовые патенты или разрешение на временное пребывание в стране. Эти возможности женщина устраивала через заключение фиктивных браков и липовой регистрации по месту жительства. Во время следствия подтвердили несколько подобных нарушений закона.
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