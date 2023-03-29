В Калмыкии инспектора ДПС заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Сейчас следователи еще выясняют обстоятельства дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Элисте инспектора ДПС заподозрили в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Республике Калмыкия.

- Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Идет расследование, - сообщили в ведомстве.

По данным СК, 13 января 2023 года правоохранитель приехал на место ДТП и выяснил, что столкнулись две иномарки - Hyunday и Toyota. Водитель Hyunday, женщина 41 года, предварительно, не уступила дорогу другому авто. Кроме того, нарушительница не имела страхового полиса на машину.

- Прибывший на место ДТП сотрудник не хотел портить статистику и не стал заводить административное дело. В итоге владелица Hyunday избежала ответственности, а водитель автомобиля Toyota так и не получил возмещение за материальный ущерб, - разъяснили в пресс-службе Следкома.

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